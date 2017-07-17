Дети из Грузии, пострадавшие в аварии в Турции, вернулись на родину

КИШИНЕВ, 17 июл — Sputnik. Дети из грузинского танцевального ансамбля "Лампари", пострадавшие в результате аварии в Турции, накануне ночью вернулись на родину, сообщила сообщает Sputnik Грузия со ссылкой на телекомпанию Rustavi2.

Автобус с 38 пассажирами в воскресенье рано утром перевернулся в провинции Гиресун, в 120 километрах от Трабзона. Дети отделались легкими ушибами, у семерых взрослых — серьезные повреждения, одной пострадавшей ампутировали ногу.

Узнав о трагедии, в Турцию прибыли члены правительства Аджарской автономной республики.

"Сегодня 25 детей уже вернулись на родину, мы приехали вместе. В различных больницах остается около четырех пациентов", — сказал журналистам глава правительства Аджарии Зураб Патарадзе.

По его словам, для выяснения обстоятельств произошедшего было проведено несколько экспертиз.

"Думаю, завтра у нас уже будет картина того, что стало причиной данного происшествия. Пока правоохранители не смогли допросить водителя", — сказал Патарадзе.

Маленькие танцоры из Грузии отправлялись на гастроли в Болгарию через Турцию. По неподтвержденным данным, причиной аварии могла стать лопнувшая покрышка.