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Самолет

Самолет авиакомпании KLM экстренно сел в аэропорту Румынии

© Sputnik/ Rodion Proca
Происшествия
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Самолет голландской авиакомпании KLM из-за технических проблем экстренно сел во вторник утром в аэропорту Бухареста

КИШИНЕВ, 18 июл – Sputnik. Самолет авиакомпании KLM, летевший из Кувейта в Амстердам, экстренно сел в аэропорту имени Анри Коандэ (Henri Coandă) в столице Румынии во вторник утром, говорится в сообщении Национальной компании аэропортов Бухареста. 

Самолет Fly One
© Facebook / FLY ONE
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"Сегодня самолет Airbus A330, принадлежащий компании KLM и выполнявший рейс KLM446 по маршруту Кувейт-Амстердам, в 07.39 попросил экстренную посадку в Международном аэропорту имени Анри Коандэ. Причиной послужила техническая неисправность – повышенное потребление топлива одним из двигателей", — говорится в сообщении.

Как уточнили в ведомстве, воздушная гавань незамедлительно среагировала согласно стандартным процедурам.

"Самолет благополучно приземлился в 07.55. На борту находились 298 человек — пассажиры и члены экипажа", — подчеркнули в структуре.

Этот инцидент не повлиял на работу аэропорта, которая продолжилась в обычном режиме.

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Теги:
техническая неисправность, экстренная посадка, ЧП, самолет, аэропорт, Национальная компания аэропортов Бухареста, Кувейт, Амстердам, Румыния, Бухарест
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