Кошмарное ДТП в Украине: несколько граждан Молдовы пострадали

Пассажирский автобус с гражданами Молдовы попал в ДТП в Украине: трое наших соотечественников пострадали, погиб водитель микроавтобуса – гражданин Украины

КИШИНЕВ, 18 июл — Sputnik. Дорожно-транспортное происшествие с участием пассажирского автобуса с молдавскими номерами, следовавшего рейсом Ахен (Германия)-Кишинев, произошло в городе Черновцы (Украина) вечером в понедельник.

Транспортное средство модели "Neoplan" столкнулось с микроавтобусом "Sprinter" и выехало на встречную полосу движения. Как сообщает местная пресса, во время неудачного обгона нескольких автомобилей водитель микроавтобуса не успел вернуться на свою полосу и столкнулся лоб в лоб с пассажирским автобусом, который от удара съехал на обочину и чуть не перевернулся.

Как сообщили в министерстве иностранных дел и европейской интеграции (МИДЕИ) Молдовы, в пассажирском автобусе находилось 56 граждан Молдовы. В результате ДТП трое человек получили различные травмы и были доставлены в больницу города Черновцы для оказания медицинской помощи. Сообщается, что их жизни ничего не угрожает. Для остальных 53 пассажиров организовали транспорт в Молдову.

"В результате ДТП погиб водитель микроавтобуса "Sprinter" — гражданин Украины", — сообщили в МИДЕИ.

Посольство Молдовы в Украине находится на связи с властями соседней страны. Внешнеполитическое ведомство республики организовало антикризисный штаб с целью координации всех действий по оказанию помощи гражданам Молдовы.

По сообщениям местной прессы, в ДТП под Черновцами пострадали по меньшей мере 20 человек, пятеро из них, по предварительным данным, находятся в тяжелом состоянии.

Для получения дополнительной информации можно обратиться:

Горячая линия посольства Молдовы в Украине: +380683842016;

Горячая линия антикризисного штаба МИДЕИ: +37322 788722.