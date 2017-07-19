Страшная жара в Японии за неделю унесла жизни шести человек

КИШИНЕВ, 19 июл — Sputnik. Из-за жары, начиная с 10 июля, по сводкам службы пожарной охраны Японии, в ведении которой находится служба скорой помощи, шесть человек погибло и порядка 7,7 тысяч госпитализированы.
Эти данные в 1,8 раз выше показателей, зафиксированных неделей ранее, сообщает РИА Новости.
Столбик термометра на прошлой неделе днем колебался у отметки +35 градусов. Синоптики прогнозируют сохранение жаркой погоды.
В основном в больницы попали люди старше 65 лет — это почти половина от общего числа пострадавших.
Госпитализация больше трех недель предписана 170 пострадавшим из тех, кого доставили в больницы за указанный период.
Кстати, не пропустите: у Sputnik Молдова активные ленты в Facebook, ВКонтакте и "Одноклассниках".Читайте, смотрите, слушайте Sputnik Молдова на родном языке — скачайте мобильное приложение для ваших смартфонов и планшетов.
Скачать приложение для iPhone >>
Скачать приложение для Android >>