Страшная жара в Японии за неделю унесла жизни шести человек

Почти половина тех, кого доставили в больницы из-за жары в Японии, были старше 65 лет

КИШИНЕВ, 19 июл — Sputnik. Из-за жары, начиная с 10 июля, по сводкам службы пожарной охраны Японии, в ведении которой находится служба скорой помощи, шесть человек погибло и порядка 7,7 тысяч госпитализированы.

Эти данные в 1,8 раз выше показателей, зафиксированных неделей ранее, сообщает РИА Новости.

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Столбик термометра на прошлой неделе днем колебался у отметки +35 градусов. Синоптики прогнозируют сохранение жаркой погоды.

В основном в больницы попали люди старше 65 лет — это почти половина от общего числа пострадавших.

Госпитализация больше трех недель предписана 170 пострадавшим из тех, кого доставили в больницы за указанный период.

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