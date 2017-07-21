Честер Беннингтон из Linkin Park – хиты целого поколения

КИШИНЕВ, 21 июл — Sputnik. Сердце фронтмена мегапопулярной группы Linkin Park Честера Беннингтона перестало биться в четверг — тело певца с признаками самоубийства через повешение было обнаружено в доме Честера в Лос-Анджелесе.

Ему был 41 год. Он и группа Linkin Park стали символом поколения "нулевых-десятых".

"Я в шоке, сердце разбито, но это правда. Официальное заявление последует, как только оно у нас появится", — написал в Twitter коллега Беннингтона по группе Linkin Park Майк Шинода.

Пресса отмечает, что по странному стечению обстоятельств, гибель вокалиста Linkin Park пришлась на 20 июля — день рождения Криса Корнелла, фронтмена Soundgarden и Audioslave, покончившего с собой 18 мая этого года. Корнелл и Беннингтон были друзьями.

Еще мрачная статистика — за два года это уже второй умерший вокалист группы Stone Temple Pilots. В декабре 2015 года был найден мертвым бывший фронтмен коллектива Скотт Вейланд. С 2013 по 2015 год Беннингтон занимал его место в этой команде.

Пресса отмечает, что у Честера Беннингтона были серьезные и давние, едва ли не с подросткового возраста, проблемы с наркотиками.

Честер Беннингтон родился 20 марта 1976 года в городе Феникс, штат Аризона, в семье полицейского детектива. После смерти у него осталось шестеро детей.