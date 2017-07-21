Землетрясение на курорте Турции, где могут быть отдыхающие из Молдовы

КИШИНЕВ, 21 июл — Sputnik. Сильное землетрясение произошло в Эгейском море у побережья Турции. Основной удар стихии пришелся на курортный город Бодрум и греческий остров Кос, передает РИА Новости.
По данным Геологической службы США, магнитуда землетрясения составила 6,7. Эпицентр находился в 10,3 километра от турецкого Бодрума и в 16,2 километра от Коса. Очаг подземных толчков залегал на глубине десяти километров.
После первого толчка в регионе были зафиксированы несколько афтершоков, самый сильный из них имел магнитуду 5,1, передает Европейский средиземноморский сейсмологический центр (EMSC). Сейсмологи также сообщили о небольшом цунами в Эгейском море.
NEW: Widespread damage in #Bodrum after a #Tsunami came ashore. pic.twitter.com/gtbjPUwodh— The Intel Crab (@IntelCrab) 20 июля 2017 г.
По предварительным данным, на острове Кос погибли два человека, еще более 120 пострадали. Кроме того, на острове обрушилось несколько ветхих строений. Землетрясение также повредило старинную крепость госпитальеров и минарет мечети.
Κως: Δύο νεκροί, δεκάδες τραυματίες από τα φονικά 6,4 ρίχτερ (φωτογραφίες+βίντεο) — https://t.co/BCdEkJd3Q3 pic.twitter.com/A1iToE8eip— Doryforos.gr (@Doryforosgr) 21 июля 2017 г.
В турецком Бодруме за медицинской помощью обратились около 70 человек. Люди, в основном, получили переломы, ушибы и порезы, выпрыгивая из окон зданий.
Yelken Mandalinci— Sofya Nekrutova (@SofyaNekrutova) 21 июля 2017 г.
Официанты разносят горячие булочки и чай. Толчки продолжаются #earthquake #Turkey #землетрясение pic.twitter.com/klbpx00sbG
Представитель российского генконсульства в Анталье сообщил РИА Новости, что данных о пострадавших среди российских туристов нет.
"У нас есть несколько обращений российских туристов, которые были выведены из отелей. Сейчас они находятся на улице", — заявил дипломат.