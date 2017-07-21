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Президент Украины Петр Порошенко и президент Белоруссии Александр Лукашенко в Киеве

Активистка Femen голой выскочила перед Лукашенко и Порошенко

© REUTERS/ Valentyn Ogirenko
Происшествия
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Девушка пыталась сорвать подписание документов президентом Беларуси и его украинским коллегой Петром Порошенко.

КИШИНЕВ, 21 июл — Sputnik. Церемонию подписания документов в Киеве при участии президентов Беларуси и Украины весьма эксцентричным образом пыталась сорвать активистка движения Femen, сообщил в пятницу Sputnik Беларусь со ссылкой на  телеканал "112".

Президент Беларуси Александр Лукашенко находится в Киеве с официальным визитом, в рамках которого состоялась встреча с украинским коллегой Петром Порошенко.

Перед началом процедуры подписания двусторонних документов, посвященных сотрудничеству Беларуси и Украины, в зал выбежала девушка с обнаженной грудью и прокричала "Жыве Беларусь!", эти же слова были написаны у нее на теле.

Служба охраны вывела активистку движения Femen из зала. Участницы этого движения часто оголяются на людях в знак протеста.

В 2011-м Лукашенко уже "познакомился" с активистками Femen. Позже глава государства комментировал их акцию в центре Минска.

"Приезжали к нам голые какие-то женщины из Украины и меня изображали там. Правда, у меня не такая грудь, как у них… Ходили, телепались тут", — сказал Лукашенко.

Глава государства тогда признал: он сказал их "не трогать" сотрудникам правоохранительных органов, иначе "они еще кому-нибудь свою грудь положат, сфотографируют, а потом скажут, что это я, или еще что-то".

"Все равно в интернет вывесят эту картинку — и миллионы просмотров", — отметил тогда президент.

Это не единственный инцидент на встрече двух лидеров: во время мероприятия с участием высокопоставленного гостя украинский чиновник потерял сознание, и его вынесли из зала.

Теги:
движение Femen, активистка, голая, Лукашенко, Порошенко, Украина, Беларусь
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