Активистка Femen голой выскочила перед Лукашенко и Порошенко

КИШИНЕВ, 21 июл — Sputnik. Церемонию подписания документов в Киеве при участии президентов Беларуси и Украины весьма эксцентричным образом пыталась сорвать активистка движения Femen, сообщил в пятницу Sputnik Беларусь со ссылкой на телеканал "112".

Президент Беларуси Александр Лукашенко находится в Киеве с официальным визитом, в рамках которого состоялась встреча с украинским коллегой Петром Порошенко.

Перед началом процедуры подписания двусторонних документов, посвященных сотрудничеству Беларуси и Украины, в зал выбежала девушка с обнаженной грудью и прокричала "Жыве Беларусь!", эти же слова были написаны у нее на теле.

Служба охраны вывела активистку движения Femen из зала. Участницы этого движения часто оголяются на людях в знак протеста.

В 2011-м Лукашенко уже "познакомился" с активистками Femen. Позже глава государства комментировал их акцию в центре Минска.

"Приезжали к нам голые какие-то женщины из Украины и меня изображали там. Правда, у меня не такая грудь, как у них… Ходили, телепались тут", — сказал Лукашенко.

Глава государства тогда признал: он сказал их "не трогать" сотрудникам правоохранительных органов, иначе "они еще кому-нибудь свою грудь положат, сфотографируют, а потом скажут, что это я, или еще что-то".

"Все равно в интернет вывесят эту картинку — и миллионы просмотров", — отметил тогда президент.

Это не единственный инцидент на встрече двух лидеров: во время мероприятия с участием высокопоставленного гостя украинский чиновник потерял сознание, и его вынесли из зала.