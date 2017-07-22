Большой скандал в Германии: автопроизводителей подозревают в сговоре

По данным немецкой прессы, крупнейшие немецкие автопроизводители с начала 90-х согласовывали между собой все аспекты стоимости и производства запчастей для дизельных машин

КИШИНЕВ, 22 июл – Sputnik. Крупнейшие немецкие автопроизводители подозреваются в сговоре для согласования своих действий, сообщает Sputnik Беларусь со ссылкой на СМИ Германии.

Речь идет о договоренности представителей "большой пятерки" немецкого автопрома – компаний Volkswagen, BMW, Porsche, Audi и Daimler – согласовывать свои действия. Начиная с 1990 года, представители концернов сообща выбирали технологии, распределяли зоны ответственности и даже согласовывали цены на автомобили.

Издание Spiegel, которое первым рассказало о крупнейшем картельном сговоре, утверждает, за эти несколько десятилетий представители "большой пятерки" немецкого автопрома провели порядка 60 встреч и свели на нет возможную конкуренцию между компаниями.

Журналисты Spiegel ссылаются на признательное письмо, адресованное антимонопольным властям. В нем руководство концерна допускает возможность действий, которые повлекли собой за отсутствие конкуренции на рынке.

Концерн уже оказывался в центре скандала с дизельными авто. Прошлым летом его уличили в афере с устройствами, занижающими показатели СО2.

Другие автопроизводители пока хранят молчание, но при этом отзывают с рынка внушительные партии дизельных машин. В частности, совет директоров Daimler отозвал три миллиона дизельных машин, мотивировав необходимостью снизить содержание оксидов азота в выхлопе. А Audi объявила кампанию, которая предполагает сервисное обслуживание порядка 850 тысяч дизельных авто по всему миру.