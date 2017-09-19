ЧП в Женеве: городская канализация забита... 500-ми еврокупюрами

Кто-то спустил в женевский унитаз десятки тысяч евро, прокуратура Швейцарии пытается выяснить, кто и зачем выкинул огромную сумму в туалет

КИШИНЕВ, 19 сен — Sputnik. Неизвестные спустили в унитаз десятки тысяч евро в отделении финансового холдинга UBS Group AG в Женеве (Швейцария), сообщает Sputnik Беларусь со ссылкой на агентство Bloomberg.

© Sputnik/ Игорь Михалев Ребенок пошел в лес по нужде, а нашел клад из золота

Обнаружили деньги в канализации несколько месяцев назад: из-за купюр по 500 евро засорились туалеты в ближайших к отделению финансовой организации ресторанах. Находили несколько купюр и в уборной рядом с банковским хранилищем UBS Group AG.

Вызванные на место сантехники тогда обнаружили десятки тысяч евро, буквально "слитые" в туалет. К слову, сами услуги специалистов обошлись ресторанам в немалые суммы — из-за объема проделанной работы.

Сейчас прокуратура и полиция ведут расследование: кто и зачем выкинул такую большую сумму в туалет. Некоторые купюры найдены изрезанными ножницами, однако они являются подлинными.

"За этой историей должно быть что-то", — заявили представители местной прокуратуры.

Уничтожение денег по закону в Швейцарии не карается, однако правоохранители уверены, что эта ситуация требует прояснения, а за "слитыми в унитаз" купюрами может стоять и что-то криминальное.

Купюра в 500 евро — самая крупная в Евросоюзе. Наличным расчетом купюрой такого номинала пользоваться практически нельзя: их не принимают.

UBS Group AG — крупнейший финансовый холдинг в Швейцарии.

Активы группы компаний превышают 816 миллиардов евро, что делает UBS Group AG одной из самых богатых финансовых корпораций Европы.