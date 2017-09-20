Мощное землетрясение в Мексике - 226 человек погибли, разрушены дома

Землетрясение магнитудой 7,1 произошло во вторник: подземные толчки зафиксированы в 18.14 по времени UTC (21.14 мск) - мощные толчки на юге Мексики ощущались в Мехико.

КИШИНЕВ, 20 сен — Sputnik. Глава аварийно-спасательной службы Мексики Луис Фелипе Пуэнте заявил, что в результате землетрясения в Мексике погибли в общей сложности 226 человек.

"На данный момент сообщается о 226 погибших: 55 в Морелосе, 117 в Мехико, 39 в Пуэбле, 12 в Эдомексе и трое в Герреро", — говорится в заявлении Пуэнте, которое цитирует РИА Новости.

© REUTERS/ GINNETTE RIQUELME Землетрясение в Мексике

При этом президент Мексики Энрике Пенья Ньето сообщил, что еще порядка 38 человек пропали без вести.

Разрушены дома и школы

Министр образования Мексики Аурелио Нунье сообщил, что по меньшей мере 30 человек погибли при обрушении школы в результате землетрясения.

Ранее сообщалось о 22 погибших в школе, в том числе 20 детях.

"К сожалению, на данный момент известно уже о 30 погибших, 11 человек удалось спасти, продолжаются спасательные операции", — заявил он.

Почти половина территории города Мехико остается сейчас без подачи электричества вследствие мощного землетрясения, в штате Морелос электроснабжения нет на 60% территории, заявил президент Мексики Энрике Пенья Ньето в телеобращении к нации.

© REUTERS/ Social Media / Rafael Arias Последствия землетрясения в Мексике, 20 сентября 2017

"40% территории города Мехико и 60% территории штата Морелос не имеют сейчас подачи электричества", — сказал Пенья Ньето.

Он сообщил, что на территории пострадавших штатов открыты убежища для тех, кому необходима помощь. Президент призвал жителей оставаться в своих жилищах и без надобности не выходить на улицу.

© REUTERS/ Edgard Garrido Последствия землетрясения в Мексике, 20 сентября 2017

"Погибли люди, включая детей. Мы соболезнуем им, Мексика разделяет с вами эту боль", — отметил Пенья Ньето.

В свою очередь министр образования Мексики Аурелио Нуньо сообщил, что со среды приостанавливается работа всех образовательных учреждений в пострадавших штатах.

© REUTERS/ Social Media / Rafael Arias Последствия землетрясения в Мексике, 20 сентября 2017

"Занятия приостановлены до нового объявления на всех уровнях в городе Мехико, штатах Мехико, Герреро, Идальго, Морелос, Пуэбла, Веракрус и Тласкала", — написал Нуньо в своем микроблоге в Twitter.