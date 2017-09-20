В Испании задержали 12 человек за подготовку референдума в Каталонии

Власти Каталонии собираются провести 1 октября "референдум о независимости", который не признает испанское правительство.

КИШИНЕВ, 20 сен — Sputnik. В ходе спецоперации, связанной с подготовкой в Каталонии референдума о независимости, гражданская гвардия Испании задержала 12 человек. Глава Женералитета созвал заседание советников, сообщает РИА Новости со ссылкой на издание Pais.

© REUTERS/ Paul Hanna Данные опроса: число противников независимости Каталонии растет

Среди задержанных — сотрудники Центра телекоммуникаций и информационных технологий Женералитета (CTTI), управления по социальным вопросам, управления экономики и финансов и управления иностранных дел. Некоторые из них связаны с распространением материалов о референдуме.

Ранее сообщалось, что сотрудники испанской Гражданской гвардии задержали заместителя вице-председателя каталонского Женералитета (правительства) Хосепа Марию Хове. Они также провели обыски в здании Женералитета и других правительственных учреждениях, чтобы обнаружить связанную с подготовкой референдума документацию.

Власти Каталонии собираются провести 1 октября "референдум о независимости", который не признает испанское правительство. Конституционный суд Испании приостановил действие всех документов по поводу голосования, принятых на прошлой неделе Женералитетом и каталонским парламентом. Таким образом, все дальнейшие действия каталонских властей по подготовке референдума незаконны.