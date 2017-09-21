Молдаванин перевозил четверть миллиона пачек контрабандных сигарет

На яхте, которой управлял гражданин Молдовы, обнаружили 250 тысяч пачек контрабандных сигарет

КИШИНЕВ, 21 сен – Sputnik. Пограничники береговой охраны Констанцы задержали 250 тысяч пачек контрабандных сигарет на судне в порту Мангалия. Об этом сообщили в четверг в пресс-службе Погранполиции Румынии.

© Sputnik/ Руслан Кривобок Контрабанда сигарет в Молдове выросла на треть

По информации ведомства, судно "RAMONA" ходит под флагом Словении, а экипаж составляют трое граждан Украины и гражданин Молдовы.

При проверке, которую сотрудники береговой охраны провели после поступившей оперативной информации, нашли на яхте 250 тысяч пачек контрабандных сигарет из магазина типа Duty Free.

Всю продукцию изъяли. Сейчас начато расследование по факту контрабанды. Делом занимается прокуратура при Апелляционной палате Констанцы.