Апокалипсис в Мексике: 286 погибших в результате землетрясения

КИШИНЕВ, 22 сен — Sputnik. Известно о 148 погибших в одном только городе Мехико, сообщило агентство РИА Новости со ссылкой на главу национальной аварийно-спасательной службы страны Луиса Фелипе Пуэнте.

В городе Мехико — 148, в Морелосе — 73, в Пуэбле — 45, в штате Мехико — 13, в Герреро — 6, в Оахаке — 1, всего — 286.

Ранее сообщалось о 273 погибших. 20 сентября были данные о 248 жертвах.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video Facebook Twitter Whatsapp Viber Telegram Скачать видео Скопировать ссылку Получить код © RUPTLY / Associated Press Спасательные работы на месте обрушившихся из-за землетрясения зданий в Мексике

Землетрясение магнитудой 7,1 произошло в Мексике во вторник. Подземные толчки были зафиксированы в 21:14 по таллиннскому времени. Мощные толчки землетрясения на юге Мексики ощущались в Мехико.

По дланным Геологической службы США, очаг землетрясения находился неподалеку от города Атенсинго в штате Пуэбла — почти в 120 километрах от Мехико. Во многих штатах в центральной части Мексики многие здания разрушены. В том числе школы и церкви, в которых в момент толчков находились дети и прихожане.

Позднее Геологическая служба США сообщила о новом землетрясении магнитудой 5,5 баллов, произошедшем в пятницу в Тихом океане у западного побережья Мексики, очаг которого залегал на глубине 10 километров.

Данных о пострадавших и разрушениях после очередного землетрясения, а также об угрозе цунами пока не поступало.

По прогнозам сейсмологов, в Мексике в ближайшее время, возможно, будут и новые толчки, однако, скорее всего, меньшей силы.