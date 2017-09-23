В Греции разбился самолет, летевший в Бухарест

КИШИНЕВ, 23 сен — Sputnik. В горном районе на северо-востоке Греции, погибли пассажиры частного самолета, передает РИА Новости с ссылкой на местные СМИ.
Сообщается, что погибшие граждане Украины — муж и жена.
ЧП произошло в пятницу вечером. Самолет вылетел из Александруполиса в Бухарест в паре с другим таким же самолетом, экипаж которого и сообщил диспетчерам, что потерял связь с первым самолетом. Спасатели наши обломки самолета и тела погибших в районе Керасиа в области Родопи.
Причины происшествия пока неизвестны.