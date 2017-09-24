Эксперт о том, как человечество изменится под воздействием катаклизмов

В результате катастроф погибнет множество людей на нескольких континентах, а выжившие приобретут новые возможности и даже облик, такой шокирующий прогноз развития человечества дал эксперт Андрей Тюняев в эфире радио Sputnik

КИШИНЕВ, 24 сен — Sputnik. Главный редактор российской общественно-политической газеты "Президент" Андрей Тюняев считает, что человечество переживает переход на другой уровень развития, а этому способствуют участившиеся катаклизмы и чрезвычайные ситуации.

По его словам, для многих людей катастрофы станут фатальными, но в результате природной "зачистки" на земле появится суперчеловек с новыми качествами и характеристиками.

"Это просто переход человечества через точку бифуркации. Нужно пройти через это, чтобы попасть на другой уровень, где выжившие люди будут обладать совершенно другими характеристиками, возможно даже и внешним видом. Вот это сейчас и идет", — заявил Тюняев в эфире радио Sputnik.

Катаклизмы, которые приведут к трансформации человечества, по утверждению собеседника, пройдут не по всей планете, а затронут некоторые ее части.

"По этой концепции будет стерта с лица Земли Юго-Восточная Азия, большая часть Индии, Америка, Австралия, Северная Африка. Есть такие прогнозы", — резюмировал Тюняев.