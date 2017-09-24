В Сирии под обстрел попал корреспондент РИА Новости

КИШИНЕВ, 24 сен — Sputnik. В Сирии, во время произошедшего в воскресенье, 24 сентября, минометного обстрела квартала Бхелие города Дейр-эз-Зор один из снарядов разорвался возле машины корреспондента РИА Новости, сотрудник агентства не пострадал.

© Sputnik/ Mikhail Voskresenskiy Стрингер RT погиб при ракетном обстреле ИГ в Сирии

Как сообщает РИА Новости, в результате разрыва снаряда осколками было разбито стекло и поврежден корпус автомобиля. Корреспондент в момент обстрела находился рядом с машиной вместе с офицерами сирийской армии.

Боевики террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, организация запрещена во многих странах, в том числе в Молдове и России) обстреливают из минометов жилые кварталы Дейр-эз-Зора ежедневно. Двадцать первого сентября в результате очередного обстрела террористов погибли четыре человека, более 10 мирных граждан были госпитализированы с осколочными ранениями.

В конце июля во время освещения операции по освобождению от ИГ города Ас-Сухне, расположенного между Дейр-эз-Зор и Пальмирой, в результате минометного обстрела погиб стрингер телеканала РТ Арабия Халеда аль-Хатыба, оператор, находившийся с ним во время работы, был доставлен в госпиталь с ранениями.