Сигареты из Молдовы в Украину "переправляли" коробками

КИШИНЕВ, 25 сен – Sputnik. Украинские пограничники зарегистрировали попытку контрабанды крупной партии сигарет из Молдовы.

© Sputnik/ Руслан Кривобок Молдаванин перевозил четверть миллиона пачек контрабандных сигарет

Как сообщили в понедельник в Государственной пограничной службе этой страны, оперативники южного регионального управления, получив оперативные данные о возможном нарушении, заметили, как трое неизвестных переносят с территории Молдовы коробки и грузят их в автомобиль.

Заметив слежку, нарушители скрылись, уехав в направлении села Алексеевка. В ходе расследования сотрудникам правоохранительных органов удалось обнаружить автомобиль, на котором скрылись злоумышленники. Он находился на окраине села Попелюхи. Внутри оказались 13 коробок с сигаретами из Молдовы.

Груз передали налоговым органам Украины.

Правоохранителям удалось установить личности двух подозреваемых, которые до этого скрылись с места происшествия.