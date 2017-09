На Филиппинах нашли загадочное морское животное

КИШИНЕВ, 26 сен — Sputnik. Десятиметровая туша загадочного морского животного обнаружена на берегу острова Лейт (Филиппины), сообщает Sputnik Кыргызстан со ссылкой на издание Metro.

​Выброшенное на берег странное существо заметил гулявший по пляжу житель прибрежного города Маасин Нухнух Капистрано. По информации издания, длина неизвестного обитателя морских глубин достигает 10 метров.

"Я проходил мимо пляжа и сфотографировал существо, меня удивили его размеры", — рассказал 42-летний мужчина.

LOOK: Sea creature found in Maasin City, Leyte | Photos courtesy of Jun Capistrano pic.twitter.com/FQcs5kaYuZ

— CNN Philippines (@cnnphilippines) 22 сентября 2017 г.

​Исследователи затрудняются ответить, что это за существо. Представитель местного бюро рыбных и водных ресурсов Джулиус Альпино предполагает, что волны вынесли на пляж разлагающуюся тушу кита, но не все разделяют его мнение.

Власти сочли останки опасными для жителей острова и отбуксировали их в открытое море.