На Филиппинах нашли загадочное морское животное

КИШИНЕВ, 26 сен — Sputnik. Десятиметровая туша загадочного морского животного обнаружена на берегу острова Лейт (Филиппины), сообщает Sputnik Кыргызстан со ссылкой на издание Metro.
Выброшенное на берег странное существо заметил гулявший по пляжу житель прибрежного города Маасин Нухнух Капистрано. По информации издания, длина неизвестного обитателя морских глубин достигает 10 метров.
"Я проходил мимо пляжа и сфотографировал существо, меня удивили его размеры", — рассказал 42-летний мужчина.
LOOK: Sea creature found in Maasin City, Leyte | Photos courtesy of Jun Capistrano pic.twitter.com/FQcs5kaYuZ
— CNN Philippines (@cnnphilippines) 22 сентября 2017 г.
Исследователи затрудняются ответить, что это за существо. Представитель местного бюро рыбных и водных ресурсов Джулиус Альпино предполагает, что волны вынесли на пляж разлагающуюся тушу кита, но не все разделяют его мнение.
Власти сочли останки опасными для жителей острова и отбуксировали их в открытое море.