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Вооруженное нападение

Кишиневский "Брат-2" изготавливал в Москве огнестрельное оружие

© Sputnik/
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Кишиневский "Брат-2" задержан в Москве - 18-летний гражданин Молдовы изготавливал оружие

КИШИНЕВ, 26 сен — Sputnik. В Москве полицейские арестовали 18‐летнего уроженца Молдовы, на съемной квартире которого были найдены гранаты и самодельные пистолеты, сообщают российские СМИ.

Политолог Алексей Малашенко
© Sputnik/ Виталий Белоусов
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Установлено, что юноша родом из Кишинева, а в Москве проживает на Полоцкой улице. Квартира, где поселился "оружейник", принадлежит мужчине 1979 года рождения.

У задержанного обнаружили и изъяли ряд боевых пистолетных патронов, осколочную гранату и два пистолета. Причем пистолеты задержанный, изготовив нарезные стволы, переделал из сигнальных в боевые, из которых можно стрелять патронами девятого калибра.

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Теги:
оружие, Москва, Кишинев
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