Кишиневский "Брат-2" изготавливал в Москве огнестрельное оружие

КИШИНЕВ, 26 сен — Sputnik. В Москве полицейские арестовали 18‐летнего уроженца Молдовы, на съемной квартире которого были найдены гранаты и самодельные пистолеты, сообщают российские СМИ.

© Sputnik/ Виталий Белоусов Почему автомобили стали излюбленным оружием террористов

Установлено, что юноша родом из Кишинева, а в Москве проживает на Полоцкой улице. Квартира, где поселился "оружейник", принадлежит мужчине 1979 года рождения.

У задержанного обнаружили и изъяли ряд боевых пистолетных патронов, осколочную гранату и два пистолета. Причем пистолеты задержанный, изготовив нарезные стволы, переделал из сигнальных в боевые, из которых можно стрелять патронами девятого калибра.