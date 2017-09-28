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Взрывы на военных складах в Калиновке

Под Винницей на складе взрываются снаряды, хотя пожар потушен

© REUTERS/ Gleb Garanich
Происшествия
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Тема:
Мощный пожар на складе боеприпасов в Винницкой области (9)
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Одиночная детонация боеприпасов наблюдается на горящем складе под Винницей

КИШИНЕВ, 28 сен — Sputnik. Одиночная детонация боеприпасов наблюдается утром в четверг на территории военного склада в Калиновке Винницкой области, сообщает госслужба Украины по ЧС.

Илья Тромбицкий
© Sputnik / MIROSLAV ROTARI
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Во вторник вечером на складах в Калиновке Винницкой области сдетонировали боеприпасы, начался пожар.

Из Калиновки и окрестных сел были эвакуированы более 30 тысяч человек. По данным местных властей, пострадали два человека.

СМИ сообщают, что на складе хранились ракеты к системам залпового огня "Смерч", "Ураган" и "Град". По данным минобороны Украины, на складе находились 83 тысячи тонн боеприпасов, из них 63 тонны — пригодные к применению.

Власти Украины закрыли воздушное пространство в радиусе 50 километров от зоны возгорания. Возбуждено уголовное дело по статье "диверсия". В среду вечером пожар локализовали, большинство боеприпасов удалось сохранить. Расстояние от Кишинева до Винницы составляет около 300 километров.

"По состоянию на семь утра 28 сентября на территории военного склада наблюдается одиночная детонация боеприпасов", — говорится в сообщении на сайте ведомства, которое цитирует РИА Новости.

Сообщается, что к ликвидации чрезвычайной ситуации привлечены 2 тысячи 350 человек и 284 единицы техники, в том числе два самолета АН-32П и четыре пожарных поезда. Для обследования территории понадобится три-четыре дня. Затем будет очищаться территория военной базы, где надо будет больше времени, потому что там высокая концентрация снарядов.

Тема:
Мощный пожар на складе боеприпасов в Винницкой области (9)

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Теги:
взрывы, склады, Винницкая область
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