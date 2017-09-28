Новая страшная авария в Румынии: рейсовый автобус влетел в авто

В четверг днем рейсовый автобус столкнулся в Констанце с автомобилем, что привело к жертвам

КИШИНЕВ, 28 сен – Sputnik. Рейсовый автобус, ехавший по маршруту Констанца – Чернаводэ, в четверг днем столкнулся с легковым автомобилем, в результате чего три человека погибли, а еще несколько пострадали. Информацию об этом подтвердил представитель правоохранительных органов, прибывший на место ЧП.

"Причина ДТП — непредоставление приоритета водителем машины. В результате аварии три человека, находившихся в авто, погибли, еще один — тяжело ранен. Кроме того пострадали несколько человек из автобуса, в том числе водитель", — сказал полицейский.

По данным Инспектората по чрезвычайным ситуациям Румынии, всего пострадали десять человек. Травмированного из авто на вертолете доставили в больницу Констанцы, трех пострадавших из автобуса отвезли в больницу Меджидиа, а еще шесть пострадавших госпитализированы в больницы Констанцы.