Трагедия в Бухаресте: пожар в доме для престарелых

Одного из пострадавших, доставленных в больницу, спасти не удалось

КИШИНЕВ, 30 сен — Sputnik. Сегодня утром в доме для престарелых в Бухаресте, расположенного недалеко от станции метро Михай Браву, вспыхнул пожар, в результате которого один человек погиб.

Экстренный вызов пришел в 6:06, пожарные расчеты прибыли через несколько минут. Спустя час понадобилось подкрепление еще нескольких пожарных команд.

Пожар охватил все здание, поднявшись на крышу.

Всего было эвакуировано 20 человек, 19 были из которых спасены. Одного из пострадавших, доставленных в больницу, спасти не удалось.

Пламя распространилось на автосервис.

Площадь пожара охватила более 200 квадратных метров, говорят пожарные. Облако дыма довольно плотное. Причины пожара пока не выяснены.