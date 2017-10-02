Последние данные по стрельбе в Лас-Вегасе: более 50 человек погибли

КИШИНЕВ, 2 окт — Sputnik. Более 50 человек погибли и свыше 200 пострадали в результате стрельбы в американском городе Лас-Вегас, сообщила местная полиция.
"В настоящий момент более 50 погибших и свыше 200 раненных", — сообщила пресс-служба полиции, которую цитирует РИА Новости.
Это крупнейший по количеству погибших случай массового убийства при стрельбе в США.
Трагедия произошла в воскресенье вечером по местному времени на фестивале, который проходил в Лас-Вегасе между аэропортом и отелем-казино Mandalay Bay.
Стрельба шла с 32-го этажа гостиницы.
В момент стрельбы на концерте, который проводился на открытом воздухе, присутствовали десятки тысяч человек.