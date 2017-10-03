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Ситуация в Лас-Вегасе

Версии: были ли у стрелка в Лас-Вегасе сообщники и каковы мотивы

© AP Photo / John Locher
Происшествия
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Правоохранительные органы проверяют все версии, а также мотивы, которые двигали преступником, который устроил кровавую бойню в Лас-Вегасе

КИШИНЕВ, 3 окт – Sputnik. Правоохранительные органы считают, что Стивен Пэддок — стрелок в Лас-Вегасе, жертвами которого стали 59 человек, — действовал без сообщников, у него было более 40 единиц оружия, отмечает РИА Новости.

"Мы нашли 23 единицы огнестрельного оружия в отеле Mandalay Bay и 19 в его доме в Меските в штате Невада", — сказал представитель полиции.

Он добавил, что следствие по-прежнему считает 64-летнего Стивена Пэддока единственным преступником и полагает, что он действовал в одиночку.

Лас-Вегас
© AP Photo / John Locher
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"Мы знаем, что были разные слухи в СМИ и соцсетях, но у нас нет информации, которая бы могла эти слухи подтвердить", — сказал офицер полиции.

Преступник перед покупкой оружия успешно прошел необходимую проверку, сообщил владелец оружейного магазина Крис Майкл.

Кадры с места инцидента со стрельбой в Лас-Вегасе>>>

По словам Майкла, 64-летний Стивен Пэддок несколько раз приезжал в его магазин, расположенный в штате Юта в 40 минутах езды от дома Пэддока в Неваде. В итоге мужчина купил пистолет, пройдя при этом необходимую проверку по федеральной базе данных.

"Ничего настораживающего в покупателе не было. Я понятия не имел, что он способен на это", — признался Майкл.

”Ucigașul” de la Las Vegas, Stephen Paddock
© Photo: Captură ecran
СМИ сообщили, что Стивен Пэддок - сын одного из известных в США преступников.

Пэддок не привлекался к уголовной ответственности. Родственники мужчины признались, что для них стало полной неожиданностью, когда они узнали о совершенном преступлении.

Мотив преступника пока неизвестен, заявил сообщил шериф города Джозеф Ломбардо.

"У нас пока нет рабочей версии о его мотиве", — сказал Ломбардо.

Ранее Федеральное бюро расследований (ФБР) США заявило, что не обнаружило связей стрелка из Лас-Вегаса с ИГ (террористическая группировка, запрещена в РФ).

People wait in a medical staging area on October 2, 2017, after a mass shooting during a music festival in Las Vegas, Nevada, U.S
© REUTERS/ Steve Marcus
Произошедшее в Лас-Вегасе потрясло весь мир.

В свою очередь, американские СМИ сообщили, что Пэддок был сыном серийного грабителя банков.

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Стрельба произошла на музыкальном фестивале, который проходил в Лас-Вегасе между аэропортом и отелем-казино Mandalay Bay. Огонь велся с 32-го этажа гостиницы. Жертвами стрельбы стали, по последним данным, 59 человек, более 500 получили ранения. В тот момент на концерте, который проводился на открытом воздухе, присутствовали десятки тысяч человек.

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AP / RUPTLY
Кадры с места инцидента со стрельбой в Лас-Вегасе

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