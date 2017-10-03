Версии: были ли у стрелка в Лас-Вегасе сообщники и каковы мотивы

КИШИНЕВ, 3 окт – Sputnik. Правоохранительные органы считают, что Стивен Пэддок — стрелок в Лас-Вегасе, жертвами которого стали 59 человек, — действовал без сообщников, у него было более 40 единиц оружия, отмечает РИА Новости.
"Мы нашли 23 единицы огнестрельного оружия в отеле Mandalay Bay и 19 в его доме в Меските в штате Невада", — сказал представитель полиции.
Он добавил, что следствие по-прежнему считает 64-летнего Стивена Пэддока единственным преступником и полагает, что он действовал в одиночку.
"Мы знаем, что были разные слухи в СМИ и соцсетях, но у нас нет информации, которая бы могла эти слухи подтвердить", — сказал офицер полиции.
Преступник перед покупкой оружия успешно прошел необходимую проверку, сообщил владелец оружейного магазина Крис Майкл.
Кадры с места инцидента со стрельбой в Лас-Вегасе>>>
По словам Майкла, 64-летний Стивен Пэддок несколько раз приезжал в его магазин, расположенный в штате Юта в 40 минутах езды от дома Пэддока в Неваде. В итоге мужчина купил пистолет, пройдя при этом необходимую проверку по федеральной базе данных.
"Ничего настораживающего в покупателе не было. Я понятия не имел, что он способен на это", — признался Майкл.
Пэддок не привлекался к уголовной ответственности. Родственники мужчины признались, что для них стало полной неожиданностью, когда они узнали о совершенном преступлении.
Мотив преступника пока неизвестен, заявил сообщил шериф города Джозеф Ломбардо.
"У нас пока нет рабочей версии о его мотиве", — сказал Ломбардо.
Ранее Федеральное бюро расследований (ФБР) США заявило, что не обнаружило связей стрелка из Лас-Вегаса с ИГ (террористическая группировка, запрещена в РФ).
В свою очередь, американские СМИ сообщили, что Пэддок был сыном серийного грабителя банков.
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Стрельба произошла на музыкальном фестивале, который проходил в Лас-Вегасе между аэропортом и отелем-казино Mandalay Bay. Огонь велся с 32-го этажа гостиницы. Жертвами стрельбы стали, по последним данным, 59 человек, более 500 получили ранения. В тот момент на концерте, который проводился на открытом воздухе, присутствовали десятки тысяч человек.