Почти коррида: агрессивная корова изувечила прохожую в Бишкеке

Видеофакт нападения агрессивной коровы на пешеходов и милиционера в центре столицы Кыргызстана попало в Интернет

КИШИНЕВ, 3 окт — Sputnik. Удравшая от хозяина корова спровоцировала в центре Бишкека происшествие, которое не обошлось без жертв. Инцидент произошел днем во вторник, сообщает Sputnik Кыргызстан.

Агрессивная скотина, которую тщетно пытались поймать прохожие и милиция, сбила женщину и стража правопорядка. Видео "киргизской корриды" сняли очевидцы происшествия.

Оказалось, что корова была куплена днем, но удрала от хозяина. Женщина, которую сбило животное, получила травму поясницы. Пострадавшая попала в местную больницу. Милиционер от госпитализации отказался.

Наши люди настолько суровы, что могут на быка с голыми руками идти 😬 pic.twitter.com/YJCBu2Njx0 — Эрни (@JohnnyPub) 3 октября 2017 г.

​"Это фиаско, братан" или как в центре Бишкека гуляет корова… pic.twitter.com/nTYZ6iljVy