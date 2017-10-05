Нелепая смерть: женщина скончалась от голубиного помета

Врачи не сумели спасти жизнь госпитализированной, а ее сестре выжить удалось

КИШИНЕВ, 5 окт – Sputnik. Шестидесятидвухлетняя жительница Брианца итальянской провинции Ломбардия умерла от отравления таллием, содержавшемся в парах голубиного помета, скопившихся в ее загородном доме. Об этом сообщают местные СМИ.

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По данным прессы, женщину в коме доставили в больницу. Вместе с ней госпитализировали ее 58-летнюю сестру, которая также отдыхала на даче.

В итоге врачи 62-летнюю пациентку не спасли, а вот жизни ее родственницы ничто не угрожает.

Проведенная экспертиза доказала, что причиной смерти стало отравление таллием. Его же обнаружили в крови двух сестер погибшей.

Все они отдыхали на выходных в загородном доме.

В городском доме погибшей женщины полиция следов этого вещества не обнаружила.