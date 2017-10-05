Нелепая смерть: женщина скончалась от голубиного помета

КИШИНЕВ, 5 окт – Sputnik. Шестидесятидвухлетняя жительница Брианца итальянской провинции Ломбардия умерла от отравления таллием, содержавшемся в парах голубиного помета, скопившихся в ее загородном доме. Об этом сообщают местные СМИ.
По данным прессы, женщину в коме доставили в больницу. Вместе с ней госпитализировали ее 58-летнюю сестру, которая также отдыхала на даче.
В итоге врачи 62-летнюю пациентку не спасли, а вот жизни ее родственницы ничто не угрожает.
Проведенная экспертиза доказала, что причиной смерти стало отравление таллием. Его же обнаружили в крови двух сестер погибшей.
Все они отдыхали на выходных в загородном доме.
В городском доме погибшей женщины полиция следов этого вещества не обнаружила.