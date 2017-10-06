Японская журналистка умерла от... чрезмерного усердия и переработки

Япония является одной из малочисленных стран мира, в которых власти официально признают смерть от переутомления на работе.

КИШИНЕВ, 6 окт – Sputnik. Журналистка крупнейшей японской теле- и радиокомпании NHK скончалась от сердечного приступа, вызванного чрезмерной сверхурочной работой, сообщил Sputnik Беларусь со ссылкой на газету The Japan Times.

31-летняя Мива Садо работала в центральном офисе телекомпании в Токио и занималась освещением политических событий в стране.

Инспекторы трудовых норм, которые выясняли причины кончины журналистки, установили, что результатом диагностированной у женщины сердечной недостаточности, которая привела к приступу и смерти, стала чересчур усердная работа в офисе NHK.

По информации издания, за предшествующий смерти месяц у Садо было всего два выходных дня, а в последующем – было 159 часов сверхурочной работы.

Как сообщает газета, журналистка умерла в 2013 году, все это время выяснялись причины ее кончины. Тогда сотрудница NHK два месяца освещала выборы в Токийскую столичную ассамблею и в Палату советников Японии и умерла через три дня после их завершения.

Япония является одной из малочисленных стран мира, в которых власти официально признают смерть от переутомления на работе.