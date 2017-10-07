Вице-премьер Кыргызстана погиб в автокатастрофе

Внедорожник Темира Джумакадырова столкнулся с грузовиком, вместе с вице-премьером погибли его помощник и водитель

КИШИНЕВ, 7 окт — Sputnik. Вице-премьер Кыргызстана по силовому блоку Темир Джумакадыров погиб в субботу утром в автокатастрофе, сообщает Sputnik Кыргызстан.

Авария случилась примерно в 7:30 (по местному времени) на трассе Бишкек — Кара-Балта. В автомобиль Land Cruiser, в котором находился чиновник, врезался КамАЗ. В салоне внедорожника также находились помощник вице-премьера и водитель — все погибли.

Причина аварии

В правительстве Кыргызстана уже подтвердили гибель Темира Джумакадырова.

"7 октября 2017 года примерно в 7:30 на 36-м километре автодороги Бишкек — Чалдовар в районе села Садового Московского района произошло дорожно-транспортное происшествие с участием грузовой автомашины марки КамАЗ с внедорожником марки Land Cruiser. В результате ДТП погибли водитель и два пассажира внедорожника", — сообщили в пресс-службе правительства.

Местная милиция озвучила предварительную версию ДТП. Предполагается, что грузовик, везший пшеницу, выехал на встречную полосу, после чего столкнулся с внедорожником вице-премьера.

Возбуждено уголовное дело по статье 281 "Нарушение Правил безопасности дорожного движения при эксплуатации транспортного средства". На месте работают следственно-оперативная группа МВД сотрудники правоохранительных органов Московского района и ГУВД Чуйской области. Проводится допрос водителя грузовика.

Версия покушения

Министерство внутренних дел Кыргызстана не рассматривает версию покушения на вице-премьера. А глава МВД страны взял расследование дела под личный контроль."Министр внутренних дел взял ситуацию под личный контроль. Руководство проследит, чтобы расследование дела было объективным. После экспертизы будет дана юридическая оценка делу. Известно, что 25-летний водитель грузовика ехал из Панфиловского района в сторону Бишкека, он вез пшеницу. Пока рано говорить о версии покушения на Джумакадырова, следствие во всем разберется", — сообщили в пресс-службе ведомства.

Атамбаев прочил Джумакадырова в руководители государства

Президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев комментируя смерть вице-премьера обратил на внимание на ответственность и принципиальность Джумакадырова.

"Он был одним из моих лучших учеников и воспитанников. Ему было 38 лет. Это был человек, которого в будущем я видел одним из руководителей страны", — сказал Атамбаев в субботу во время церемонии вручения государственных наград.

Президентский срок действующего главы Киргизии Алмазбека Атамбаева заканчивается 1 декабря нынешнего года и, согласно конституции он не может повторно баллотироваться в президенты. Выборы назначены на 15 октября. В президентской гонке на сегодняшний день остаются 12 официально зарегистрированных кандидатов из 59 заявивших о намерении стать президентом.

Джумакадырову было 38 лет. Ранее работал секретарем Совета безопасности. На посту вице-премьера курировал работу силовых ведомств и непосредственно отвечал за ситуацию на дорогах.