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Руководитель следствия по делу убийства Ким Валль Йенс Меллер

Полиция нашла голову и ноги журналистки из Швеции

© AFP/ Jens Noergaard Larsen / Scanpix Denmark
Происшествия
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Согласно окончательному отчету о вскрытии тела, конечности и голова Валль были ампутированы пилой после ее смерти

КИШИНЕВ, 7 окт — Sputnik. Полиция Данни обнаружила останки журналистки из Швеции Ким Валль, в убийстве которой подозревается известный изобретатель и владелец подлодки Nautilus ("Наутилус") Петер Мадсен, сообщает Sputnik Беларусь.

Валль, планировавшая написать статью о Мадсене, исчезла в августе после того, как ушла в плавание вместе с ним на подлодке. В результате поисковой операции выяснилось, что субмарина неожиданно затонула неподалеку от Копенгагена на глубине семи метров, а ее хозяину удалось спастись благодаря помощи экипажа находившейся поблизости яхты. Тело Валль без головы, рук и ног было обнаружено в конце лета. К трупу был прикреплен металл, вероятно, с той целью, чтобы останки пошли ко дну.

"Мы нашли пакет с одеждой Ким Валль. В этом же пакете лежали две ноги, и потом мы нашли голову", — заявил руководитель следствия Йенс Меллер.

Он добавил, что в одном из пакетов нашли нож, и что повреждений на черепе нет. Полиция продолжает расследование и пока затрудняется назвать причины гибели журналистки. Руки погибшей до сих пор не нашли.

В убийстве журналистки подозревают Мадсена, который сначала утверждал, что высадил журналистку на берег вечером 10 августа. Затем он изменил показания, сказав, что женщина умерла после несчастного случая на борту его подлодки, когда ей на голову упала тяжелая крышки люка весом в 70 килограммов, а женщину он похоронил в море. 

Мадсен находится под арестом до конца октября. Он подозревается в непристойном обращении с телом, в причастности к преднамеренному или непреднамеренному убийству журналистки. Подозреваемый признал нарушение закона "захоронением" тела Валль в море. Однако он пока не смог пояснить, почему тело женщины нашли расчлененным.

Следователи после изучения компьютера и жесткого диска, находившихся в мастерской Мадсена, нашли там видео с кадрами пыток и казни женщин. Полиция поясняет, что кадры сняты не Мадсеном, а кем-то за рубежом. Назначена судебно-психиатрическая экспертиза Мадсена, и ее результаты ожидаются к концу года. 

Теги:
Ким Валль, Дания, Швеция
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