В Анталии перевернулся туристический автобус - есть погибшие и пострадавшие

КИШИНЕВ, 7 окт — Sputnik. По данным турецких СМИ, в Анталии произошло крупное ДТП с участием микроавтобуса, перевозившего туристов, трое из них погибли.

Автобус направлялся в Анталию из Манавгата.

Все, кто получил ранения, были доставлены в больницу. Состояние здоровья одного из пострадавших квалифицируется как критическое.

Согласно предварительной версии произошедшего, водитель автобуса потерял управление на мокрой после дождя дороге.

Официально известно, что среди погибших и пострадавших нет граждан России. Информация о том, были ли в числе пассажиров автобуса граждане Молдовы, уточняется.

​