В Анталии перевернулся туристический автобус - есть погибшие

КИШИНЕВ, 7 окт — Sputnik. По данным турецких СМИ, в Анталии произошло крупное ДТП с участием микроавтобуса, перевозившего туристов, трое из них погибли.
Автобус направлялся в Анталию из Манавгата.
Все, кто получил ранения, были доставлены в больницу. Состояние здоровья одного из пострадавших квалифицируется как критическое.
Согласно предварительной версии произошедшего, водитель автобуса потерял управление на мокрой после дождя дороге.
Официально известно, что среди погибших и пострадавших нет граждан России. Информация о том, были ли в числе пассажиров автобуса граждане Молдовы, уточняется.
Manavgat'ta tur minibüsü devrildi… Kaza yerinden ilk görüntüler — VİDEO https://t.co/IKS2BBAOpq pic.twitter.com/9T1ImJC7HG— Cumhuriyet (@cumhuriyetgzt) 7 октября 2017 г.