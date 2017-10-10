Российский Су-24 разбился в Сирии - экипаж погиб

Российский фронтовой бомбардировщик Су-24 во вторник потерпел аварию при взлете с аэродрома Хмеймим в Сирии, экипаж погиб

КИШИНЕВ, 10 окт — Sputnik. Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны России сообщил, что российский фронтовой бомбардировщик Су-24 во вторник потерпел аварию при взлете с аэродрома Хмеймим в Сирии, экипаж погиб.

"Десятого октября при совершении разгона на взлет с аэродрома Хмеймим в Сирии для выполнения боевой задачи выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и разрушился самолет Су-24. Экипаж самолета не успел катапультироваться и погиб, — рассказали в военном ведомстве.

На земле разрушений нет. По докладу с места происшествия причиной случившегося могла стать техническая неисправность машины, сообщили в Минобороны.