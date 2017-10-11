Поймавшая и спасшая акулу голыми руками женщина попала на видео

Жительница Австралии поймала акулу во время купания в бухте недалеко от Мельбурна

КИШИНЕВ, 11 окт — Sputnik. В бухте неподалеку от Мельбурна жительница Австралии Мелисса Хатейер поймала голыми руками акулу, пытаясь ей помочь, сообщает РИА Новости со ссылкой на издание The Sydney Morning Herald. Инцидент произошел.

Как рассказывает героиня истории, хищница боялась людей и билась головой о камни. Она пожалела акулу и решила достать ее из воды, чтобы выпустить в открытый океан.

"Я загнала ее на отмель, после чего прыгнула и схватила сзади. Я держала ее за шею, чтобы она не могла меня укусить. Потом я просто отнесла ее к краю бухты и выпустила в океан", — рассказала Хатейер.

По словам Хатейер, она не испытывала страха, а просто старалась помочь животному.