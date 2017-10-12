В ФРГ сгорела одна из самых высоких деревянных построек - Башня Гёте

Башня Гёте во Франкфурте-на-Майне до 1999 года была самой высокой деревянной постройкой ФРГ, открытой для посещений туристами

КИШИНЕВ, 12 окт — Sputnik. Башня Гете (Goetheturm) — одна из главных достопримечательностей немецкого города Франкфурта-на-Майне в ночь на четверг сгорела дотла. Сорокатрехметровую башню Гётене удалось потушить пожарным.

Так как пламя поднялось на большую высоту, пожарные не сумели приступить к тушению, опасаясь обрушения конструкции, а лишь предотвратили распространение огня на другие постройки.

"Башня Гете в Заксенхаузен (район города — ред.) объята пламенем. Тушение пожара продолжается", — сообщила пожарная служба Франкфурта в Twitter.

В соцсети было также опубликовано видео пожара.

Zur Zeit wird die Umgebung und ein in der Nähe befindliches Café gekühlt bzw. geschützt. Der Turm selbst ist leider nicht mehr zu retten.^rh pic.twitter.com/ZoSSMDB4Tb — Feuerwehr Frankfurt (@feuerwehrffm) 12 октября 2017 г.

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Причины пожара пока не разглашаются.

​"Материальный ущерб оценить невозможно, однако духовные потери огромные", — цитирует издание слова представителя пожарных.

Деревянная башня Гёте, высотой 43 метра, была впервые построена в 1867 году, затем она была демонтирована, и восстановлена в 1931 году к столетию немецкого писателя Иоганна Гёте. Башня находилась на северной окраине городского леса Шпильпарк-Гететурм в южной части района Заксенхаузена.

Сейчас самой высокой деревянной башней, доступной для посещения в Германии, считается построенная в 1999 60-метровая Башня тысячелетия (Jahrtausendturm) в Магдебурге. Она же является самой высокой деревянной постройкой в мире.