Американский город практически полностью сгорел, однако это не помешало работе ответственного почтальона

КИШИНЕВ, 13 окт — Sputnik. Американский фотограф Дуглас Трон снял на видео с помощью дрона практически полностью сгоревший в результате лесного пожара калифорнийский город Санта Розу, сообщает Sputnik Южная Осетия.

На видео показан сотрудник американской почтовой службы, который проезжает по пустым улицам, чтобы доставить письма в несгоревшие почтовые ящики. Дома и машины в одной части города полностью уничтожены.

В середине ролика почтальон едет по улице, на одной стороне которой все полностью выгорело, тогда как на другой, напротив, все здания остались целыми.

По последним данным, в результате пожара в Калифорнии погиб 31 человек, сгорело более 3,5 тысяч зданий. Несколько сотен человек все еще считаются пропавшими без вести.