СМИ: гибель россиянки в Доминикане сняла на видео журналистка из Киева

В украинских СМИ появилась информация о девушке, которая сняла на видео трагедию в Доминикане, где погибла россиянка Наталья Бородина

КИШИНЕВ, 13 окт — Sputnik. СМИ Украины узнали данные о девушке, которая снимала на видео голую россиянку в Доминиканской Республике, когда та высунулась из автомобиля на полном ходу, что привело к ее гибели, передает РИА Новости-Украина.

Туристка из РФ Наталья Бородина погибла в Доминиканской республике, высунувшись из окна движущегося автомобиля на трассе, ведущей в сторону аэропорта Пунта-Каны. По данным представителя полиции, инцидент произошел в среду в тот момент, когда пассажирка высунулась из окна автомобиля на полном ходу. При этом отмечается, что в момент происшествия на девушке практически не было одежды. По данным СМИ, погибшей является уроженка Челябинской области. У Натальи Бородиной остались сын, сестра и 80-летняя мать. Видео жуткого инцидента размещено на канале Youtube.

Сообщается, что девушка, снявшая этот ролик, окончила факультет журналистики в Киево-Могилянской академии, работала в европейских СМИ. Девушка переехала на постоянное место жительства в Доминикану. На ее Facebook-странице указано, что она проживает в городе Пунта-Кана.

О погибшей россиянке Интернет-порталы пишут, что она проживала в Каннах. Наталья Бородина работала в сфере недвижимости и продавала жилье соотечественникам. Сестра и мать несчастной сообщили журналистам, что у них нет средств на транспортировку тела домой на похороны.

В соцсети "ВКонтакте" у погибшей есть аккаунт, где она называет себя Натальей Борисовой и, по всей видимости, на три года занижает возраст. Наталья Бородина выложила более полутысячи фотографий. Погибшая много путешествовала, увлекалась горнолыжным спортом, любила светские мероприятия. Также Наталья Бородина писала стихи, которые прикрепляла к своим фотографиям.