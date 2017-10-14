Два землетрясения произошли в Румынии в субботу

Подземные толчки в Бузэу зарегистрированы с разницей всего в два часа

КИШИНЕВ, 14 окт — Sputnik. В Румынии в субботу в уезде Бузэу зафиксированы сразу два подземных толчок.

© AP Photo / Сейсмологи выяснили, в какие дни и месяцы чаще всего происходят разрушительные землетрясения

Согласно данным Института физики земли Румынии, первое землетрясение произошло в 03.38. Магнитуда толчка составила 3,1, а очаг залегал на глубине 128,5 километра.

Еще одно землетрясение приборы сейсмологов зарегистрировали в 05.33. На этот раз магнитуда равнялась 2,3, а очаг находился на глубине 139,8 километра.

Жители Молдовы колебаний земной коры не ощутили.

В октябре в Румынии произошло 12 подземных толчков, а самый мощный из них зафиксирован 8 октября в уезде Вранча. Его магнитуда составила 4,2.