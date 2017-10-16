Лесные пожары в Калифорнии утихают

Пожарным на севере Калифорнии удалось отбить часть территории у огня. Этому способствовало уменьшение порывов ветра, которые раздували пламя.

КИШИНЕВ, 16 окт — Sputnik. За последние сутки ситуация с лесными пожарами кардинально изменилась. Пожарным удалось локализовать уже около 60% возгораний.

"Неделю назад все начиналось как кошмар, и вот настал тот день, о котором мы мечтали", — сообщил глава окружного совета Напы Белия Рамос, которого цитирует Sputnik Беларусь.

"За последние сутки условия кардинально изменились, и это хороший признак", — заявил официальный представитель управления по охране лесов и защите от пожаров в Калифорнии Дэниел Берлант.

По его словам, возможно, это является признаком, что в борьбе с пожарами пройден переломный момент.

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Берлант сообщил, что в некоторых городах уже достаточно безопасно, и людям разрешили вернуться в свои дома.

Самые смертоносные лесные пожары за всю историю Калифорнии в течение недели полыхали в округах Сонома и Напа. На данный момент подтвердили гибель сорока человек. Сотни человек считаются пропавшими без вести. По данным местных властей, в результате этих пожаров выгорело около 90 тысяч гектаров земли, и были уничтожены около 6 тысяч зданий, включая жилые дома и магазины.