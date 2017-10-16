Певец Эд Ширан попал в больницу после ДТП

Британский исполнитель Эд Ширан оказался в медучреждении после аварии, в которую попал

КИШИНЕВ, 16 окт – Sputnik. Известный певец из Великобритании Эд Ширан сообщил на своей странице в соцсети Facebook, что попал в дорожно-транспортное происшествие в Лондоне.

"Я попал в небольшую аварию с велосипедом. Сейчас жду медицинской консультации. Рекомендации могут повлиять на предстоящие шоу. Следите за следующими новостями", — написал Ширан.

На размещенном снимке видно, что рука исполнителя после произошедшего находится в гипсе.

По информации британской прессы, Ширан упал с велосипеда из-за столкновения с автомобилем.