Ларс фон Триер опроверг обвинения актрисы Бьорк в домогательствах

Ирландская исполнительница Бьорк поддержала инициативу американских актрис и заявила о домогательствах в свой адрес.

КИШИНЕВ, 17 окт — Sputnik. Ирландская исполнительница Бьорк, сыгравшая главную роль в фильме "Танцующая в темноте", поддержала инициативу американских актрис, публично заявивших о домогательствах со стороны продюсера Харви Вайнштейна, и объявила о домогательствах в свой адрес со стороны кинорежиссера Ларса фон Триера.

Триер опроверг заявления певицы Бьорк о домогательствах с его стороны. Певица рассказала, что после того, как дала отпор режиссеру, тот создал миф о том, что якобы с ней сложно работать. Триер это отрицает.

"Однако то, что мы не питаем друг к другу совершенно никаких теплых чувств, — это, безусловно, факт", — заявил Триер.

© AFP/ PASCAL GUYOT Ларс фон Триер и Бьорк в Каннах, 2000 год

При этом он отметил, что работа исполнительницы в его фильме "Танцующая в темноте" была одной из лучших. Режиссер признал талант Бьорк и опроверг ее заявления о домогательствах.

what's the statute of limitations on libel? askin for a friend who is also a danish director. — Lars Von Trier (@LVon_Trier) 15 октября 2017 г.

"Каков срок давности в отношении клеветы? Спрошу у друга, который также является датским режиссером", — написал Триер на своей страничке в Twitter.

Недавно ряд актрис заявили о домогательствах со стороны продюсера Харви Вайнштейна. Соответствующее расследование на страницах издания The New York Times и спровоцировало широкий резонанс. В итоге многие женщины поделились своими историями о домогательствах, и не только со стороны Вайнштейна.

Бьорк рассказала, что также сталкивалась с подобным поведением "одного датского режиссера" и не назвала его имени, отметив, что это частая ситуация — когда режиссер позволяет себе прикосновения к актрисам и вольности.