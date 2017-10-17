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В Черновцах митингуют представители румынского нацменьшинства

© Flickr/ Dan Nevill
Происшествия
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Пикет с участием около 200 представителей румынского нацменьшинства проводится из-за закона об образовании

КИШИНЕВ, 17 окт — Sputnik. Возле здания областной государственной администрации в Черновцах на Украине около 200 представителей румынского нацменьшинства проводят акцию. Они выражают недовольство законом об образовании, сообщает украинское агентство УНИАН, сообщает РИА Новости.

В конце сентября президент Украины подписал закон об образовании, существенно сокращающий возможность обучения на языках нацменьшинств. Он вступил в силу 28 сентября и будет вводиться в действие поэтапно — до 2020 года. В правительствах ряда стран, в том числе Венгрии и Румынии, заявили, что этот закон нарушает права нацменьшинств на Украине.

"Пикет с участием около 200 представителей румынского нацменьшинства начался примерно в 15.00 (совпадает с мск) на улице Грушевского. Участники акции стоят возле областной государственной администрации с румынскими флагами и плакатами с румынскими лозунгами, в которых выражается недовольство статьей семь закона Украины "Об образовании", — говорится в сообщении. 

Флаг Республики Молдова
© Sputnik/ Мирослав Ротарь
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По данным агентства, участники акции заявляют поочередно на румынском и украинских языках, что этим законам украинское правительство ущемляет нацменьшинства. Они призывают местные власти обратится к президенту Украины Петру Порошенко с просьбой отменить этот закон.

Как отмечается, территория вокруг администрации окружена несколькими десятками правоохранителей.

По данным издания, на лестнице администрации стоят примерно 20 представителей организации "Национальный корпус" (националистическая партия, создана на базе нацбатальона "Азов", против которого в РФ возбуждено уголовное дело), они держат в руках плакаты с надписями: "Помни, румын, ты гражданин Украины", "Братья-румыны, определитесь, вы из Украины или с Путиным?", "Государственный язык и Украина — превыше всего". Указывается, что националистов от участников акции отделили правоохранители. Время от времени между двумя группами возникают словесные перепалки, касающиеся принятого закона.

Теги:
акйия, нацменьшинства, закон, Черновцы, Украина
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