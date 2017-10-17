Режиссер Серебренников попросил суд разрешить ему доснять фильм о Цое

КИШИНЕВ, 17 окт — Sputnik. Режиссер Кирилл Серебренников, обвиняемый в хищениях, попросил Басманный суд Москвы на пару дней отпустить его в Большой театр поработать над балетом "Нуриев" и на пять дней — доснять фильм про Виктора Цоя, передает РИА Новости.

"Через пять дней заканчиваются съемки, это многострадальный фильм про рокеров 80-х годов, про Майка Науменко и Виктора Цоя, на съемочной площадке которого меня задержали. Без меня закончить невозможно, отпустите меня, это можно сделать с автоматчиками, как угодно", — обратился Серебренников к судье.

© Sputnik/ Константин Чалабов В Москве известный режиссер задержан по подозрению в мошенничестве

Он также заявил, что ему необходимо закончить проект в Большом театре, в декабре выходит балет "Нуриев".

Серебренников был задержан по подозрению в организации мошенничества в августе. В сообщении Следственного комитета РФ отмечалось, что артист арестован по подозрению в организации хищения не менее 68 миллионов рублей, выделенных в 2011-2014 годах на реализацию проекта "Платформа".