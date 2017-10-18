В Румынии произошли два землетрясение

Подземные толчки в Бузэу зарегистрированы с разницей в четыре часа

КИШИНЕВ, 18 окт – Sputnik. В Румынии в среду в уезде Бузэу зафиксированы сразу два подземных толчка.

© AP Photo / Сейсмологи выяснили, в какие дни и месяцы чаще всего происходят разрушительные землетрясения

Согласно данным Института физики земли Румынии, первое землетрясение произошло в 01.41. Магнитуда толчка составила 2,6, а очаг залегал на глубине 72,2 километра.

Еще одно землетрясение приборы сейсмологов зарегистрировали в 05.25. На этот раз магнитуда равнялась 3,4, а очаг находился на глубине 126,9 километра.

Жители Молдовы колебаний земной коры не ощутили.

В октябре в Румынии произошло 17 подземных толчков, семь последний зарегистрированы в Бузэу. Самое мощное землетрясение в октябре в Румынии произошло 8 октября в уезде Вранча. Тогда магнитуда толчка составила 4,2.