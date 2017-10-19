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Наезд на пешеходов в Харькове

Девушка-мажор въехала в толпу в Харькове: шесть человек погибли

© FB / группа Харьков City
Происшествия
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За рулем дорогого автомобиля, наехавшего на пешеходов в Харькове, находилась дочка бизнесмена - пять человек погибли на месте, трое пострадавших, среди которых беременная женщина, были доставлены в реанимацию.

КИШИНЕВ, 19 окт — Sputnik. В центре Харькова внедорожник "Лексус", за рулем которого находилась дочь одного из крупных местных предпринимателей, совершил наезд на прохожих.

Сначала сообщалось, что пять человек погибли на месте, трое пострадавших, среди которых беременная женщина, были доставлены в реанимацию. 

Однако, по последним данным, стало известно, что погибли все-таки шесть человек, еще несколько госпитализировано. Об этом сообщил на своей странице в Facebook советник главы МВД Украины Антон Геращенко

"На перекрёстке ул. Сумской и ул. Бурсацкий спуск автомобиль "Лексус" под управлением девушки-мажора 1997 года рождения, проезжая на запрещающий сигнал светофора, на большой скорости врезался в автомобиль Фольксваген "Туарег", — написал Геращенко.

От полученного удара автомобиль "Лексус", принадлежащий отцу девушки, выбросило на тротуар улицы Сумской, где в этот момент находились десятки пешеходов. В результате от полученных травм скончались уже шесть ни в чем не повинных людей. Пятеро пешеходов госпитализированы с травмами различной степени тяжести. Врачи борются за их жизнь.

Водители двух автомобилей остались живы. На место происшествия выехало руководство харьковской милиции и следственно-оперативная группа. Полиция возбудила уголовное дело о нарушении безопасности дорожного движения.

За рулем Lexus находилась 20-летняя студентка Алена Зайцева. По некоторой информации, девушка на месте прошла освидетельствование, которое показало отсутствие алкоголя или наркотиков в ее крови.

Мэр Харькова Геннадий Кернес обещал помочь с организацией похорон погибших и лечением пострадавших.

"Харьковский Городской Совет и я лично выражаем соболезнования семьям погибшим. Обещаю вам нашу помощь в организации похорон. Всем, кто пострадал в результате этой аварии, городские власти помогут вам в лечении", — написал он на своей странице в Facebook.

Теги:
наезд на пешеходов, Харьков
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