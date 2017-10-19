Гражданина Молдовы задержали на границе с Украиной

КИШИНЕВ, 19 окт – Sputnik. Сотрудники Государственной пограничной службы Украины задержали на границе гражданина Молдовы, который находился в розыске Интерпола. Об этом в четверг сообщили в пресс-службе ведомства.

"В пункте пропуска "Кучурган" пограничники Белгород-Днестровского отряда задержали гражданина Молдовы, который находился в международном розыске. При проверке его документов сработала база данных Интерпола. Выяснилось, что он разыскивается правоохранительными органами Испании", — говорится в сообщении.

Пограничники передали задержанного представителям Национальной полиции Украины.