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Жуткая авария в Харькове 18.10.2017 попала на видео (18+)

Новые подробности страшной трагедии в Харькове

© Youtube / Sergey UaKh
Происшествия
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Пока решается вопрос об аресте студентки на Lexus, родственники не могут найти женщину, пропавшую на месте аварии.

КИШИНЕВ, 20 окт — Sputnik. Девушке-водителю Lexus, ставшей виновницей гибели людей в Харькове в результате ДТП, грозит до десяти лет лишения свободы. Харьковский суд в пятницу должен избрать ей меру пресечения, обвинение будет требовать ареста без альтернативной меры пресечения.

Сотрудники МВД Украины
© Sputnik/ Наталья Селиверстова
Суд арестовал водителя Lexus, наехавшего на людей в Харькове

Трагедия произошла в среду: в результате столкновения двух автомобилей внедорожник Lexus отбросило на группу людей, стоявших на обочине в ожидании зеленого сигнала светофора, погибли пять человек, шестеро пострадали.

Ночные гонки

Советник главы МВД Украины Антон Геращенко заявил, что Lexus, который накануне въехал в толпу людей на пешеходном переходе в Харькове, участвовал в гонке по ночному городу.

"После того, как сегодня харьковский интернет-провайдер "Триолан" выложил видео со своих камер наблюдения напротив Харьковского исполкома, все стало ясно. Lexus, оказывается, участвовал в гонках по мирному вечернему Харькову", — написал Геращенко на своей странице в Facebook.

Советник главы МВД добавил, что водитель второго авто, принимавшего участие в гонках, должен рассматриваться следствием в качестве свидетеля.

"Следствие теперь должно установить личность водителя второго авто, участвовавшего в "покатушках". Он будет важным свидетелем в деле по установлению виновных в харьковской трагедии, за которой последует неотвратимое наказание!" — сказал он.

"Девочка была трезвая"

По данным украинских СМИ, за рулем находилась 20-летняя студентка Алена Зайцева. Геращенко ранее сообщил, что водителя Lexus за последние два года восемь раз штрафовали за нарушение ПДД.

Отчим Алены, Василий Зайцев, утверждает, что девушка никогда не нарушала правила дорожного движения.

"В нашей семье большое горе. Она два года водит машину, и за это время никаких нарушений у нее не было. Девочка была трезвая, она ехала с подругой. Это моя машина, она пять лет назад была взята в кредит, который мы выплатили. Ребенок сутки не ест. Нам до сих пор не дали пообщаться, ее сразу закрыли в СИЗО", — цитирует отчима местное издание Kharkiv Today.

По словам Зайцева, девушка — студентка третьего курса Харьковского национального университета имени Каразина. О причинах аварии отчим может судить только из сообщений в СМИ.

"Ее ударили, понимаете. Машина вдребезги. Ее просто бросило. Ну как Touareg ехал… непонятно, как он ее так ударил", — сказал Зайцев.

Данные о пострадавших и поиск пропавшей

Двое из шести пострадавших в ДТП в Харькове, когда Lexus наехал на людей на пешеходном переходе, остаются в тяжелом состоянии, сообщил в пятницу член коллегии МВД Украины.

Мэр Харькова распорядился об оказании помощи семьям погибших и пострадавших в аварии. Власти города выделит по 20 тысяч гривен каждой семье. Расходы на похороны и на медицинскую помощь городские власти также возьмут на себя.

Кадры с места ДТП, унесшего жизни пятерых человек в Харькове>>

Меду тем, родственники ищут женщину, которая была на месте смертельного ДТП в Харькове и после этого пропала, сообщает Sputnik Беларусь.

В телевизионную службу новостей (ТСН) украинского телеканала "1+1" обратились родственники Натальи Николаевны Умаевой, 1971 года рождения, которую не могут найти после аварии на улице Сумской в Харькове. Как рассказали родственники, женщина находилась на перекрестке во время этих событий и разговаривала с дочкой по телефону. Внезапно в трубке послышался шум, какой-то мужчина взял телефон и сообщил, что произошла авария и погибло много людей.
На месте аварии родные нашли только сумочку женщины, при этом в списках пострадавших ее фамилии нет, в больницах ее тоже не нашли.

Девушка-мажор въехала в толпу в Харькове: шесть человек погибли>>>

По данным ТСН, в Харькове сейчас находится лишь 15-летняя дочь пропавшей, муж-моряк — в рейсе и даже не знает о ДТП. Родители и старший сын только в пятницу приедут в Харьков. Несовершеннолетней девушке информации о матери не предоставляют.

Теги:
Lexus, наезд, остановка, гибель, ДТП, Харьков, Украина
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