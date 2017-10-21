Стало известно, кто заменит супругу Джигарханяна

КИШИНЕВ, 21 окт — Sputnik. Елена Гильванова заменит Виталину Цымбалюк-Романовскую на посту генерального директора Театра под руководством Армена Джигарханяна, передает Sputnik Армения.

"Временно исполнять обязанности будет заместитель генерального директора театра — Гильванова Елена Вячеславовна", — сообщил источник в департаменте культуры Москвы.

В четверг супруга знаменитого актера Армена Джигарханяна Виталина Цымбалюк-Романовская, занимавшая пост директора Театра под руководством Джигарханяна, уволилась оттуда по собственному желанию.

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Джигарханян с 10 октября находится в 57-й городской больнице Москвы. Его состояние – средней тяжести.

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СМИ сообщают, что 82-летний артист намерен развестись со своей 38-летней супругой Цымбалюк-Романовской. Это подтвердил и друг Джигарханяна, бизнесмен Артур Согомонян, рассказав, что актер категорически настроен разводиться с Виталиной и делить имущество. Он также подчеркнул, что все имущество актера переписано на супругу.

Актер театра и кино, народный артист СССР Армен Джигарханян родился 3 октября 1935 года в Ереване. Незабываемые роли в ставших культовыми фильмах — "Новые приключения неуловимых", "Здравствуйте, я Ваша тетя!", "Собака на сене", "Короли и капуста", "Место встречи изменить нельзя", "Тегеран-43" и многих других — сделали его одним из самых известных и любимых актеров в России. Всего на счету у Джигарханяна около 250 ролей в театре и кино.