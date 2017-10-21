В Мюнхене мужчина напал с ножом на прохожих

Четыре человека получили легкие ранения при нападении неизвестного мужчины с ножом в Мюнхене

КИШИНЕВ, 21 окт — Sputnik. В Мюнхене при нападении неизвестного мужчины с ножом четыре человека получили легкие ранения, сообщили РИА Новости в пресс-службе городской полиции.

"Четыре человека получили легкие ранения", — заявила представитель ведомства.

Она добавила, что спецоперация по поиску злоумышленника началась в 8.30 утра (9.30 мск), в настоящее время она продолжается. Местных жителей просят объезжать районы поиска.

#Германия — неизвестный ранил ножом нескольких прохожих на площади Розенхаймер Плац в #Мюнхен|е. Полиция разыскивает нападавшего pic.twitter.com/BPIiBjx4xo — МИД России 🇷🇺 ДСКЦ (@MID_travel) 21 октября 2017 г.

​Ранее полиция Мюнхена сообщила в Twitter о проведении спецоперации и поисках мужчины, ранившего ножом нескольких человек на востоке города. Его мотивы неизвестны.

Мъж рани с нож няколко души в Мюнхен https://t.co/2L54hU98Ux — БТА (@BTA_bg) 21 октября 2017 г.

Накануне в Польше, в пятницу, 20 октября, около 16:00 в торговом центре на Юго-Востоке 27-летний мужчина ворвался в магазин и нанес удары покупателям ножом, неожиданно нападая на них со спины. ​

​В результате нападения пострадавшие, возраст которых составляет от 18 до 50 лет, получили, в основном, раны грудной клетки и головы, один человек погиб. Полиция задержала нападавшего. Им оказался местный житель, он ранее не привлекался к уголовной ответственности и на момент задержания был трезвым.

​Напавший с ножом в торговом центре польского города Сталёва-Воле, в результате которого погиб один и ранены восемь человек, долго лечился у психиатра, заявил министр внутренних дел и администрации страны Мариуш Блащак. Он подтвердил, что "мужчина действовал в одиночку", его поступки «не связаны с какими-то идеологическими или террористическими проявлениями», а также что злоумышленник "не был пьяным".

​Министр отметил, что полиция теперь увеличит количество патрулей в торговых центрах.

"Я говорил с главным комендантом полиции Польши. После этого происшествия коменданты обратят больше внимание на торговые центры. Будет больше патрулей", — сказал Блащак.