В Румынии при экстренной посадке самолет едва не развалился на части

Врачи, пожарные и мобильный экипаж интенсивной терапии - их помощь потребовалась после чрезвычайной ситуации

КИШИНЕВ, 21 окт — Sputnik. Самолет небольших размеров совершил аварийную посадку в поле рядом с населенным пунктом Винцу де Жос уезда Алба.

Как сообщили в Генеральном инспекторате чрезвычайных ситуаций Румынии, на место происшествия незамедлительно выехала пожарная машина, экипаж скорой помощи и автомобиль мобильной интенсивной терапии.

Оказалось, что в момент инцидента в кабине находился только один пилот. Он выжил, был в сознании, но получил множественные травмы.

Его на вертолете госпитализировали в больницу Тыргу-Муреш.

На снимках видно, как воздушное судно сильно пострадало при посадке.