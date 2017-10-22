Их нравы: в США учительница совратила девочку-подростка в классе

Учительница задержана, она сотрудничает со следствием, в свою очередь девочка заявила, что все происходило по обоюдному согласию

КИШИНЕВ, 22 окт — Sputnik. В совращении 15-летней девочки обвинили учительницу школы во Флориде Жаклин Трумен, передает Sputnik Беларусь с ссылкой на американские СМИ.

Сообщается, что 30-летняя Трумен замещала должность учителя в средней школе имени Хэгерти. Там она вступала в интимную связь со школьницей в течение двух месяцев.

При этом девочка сообщила полиции, что связь была по обоюдному согласию и происходила прямо в классе.

Полиция задержала учительницу, к тому времени уже уволившуюся из школы. Ей предъявлено обвинение в развратных действиях по отношению к несовершеннолетней. По информации издания, обвиняемая сотрудничает со следствием.

Seminole County investigators arrested, charged 30 year old high school teacher Jaclyn Truman w/two counts of lewd acts on minor student. pic.twitter.com/zwh7uvimO9 — Seminole County S.O. (@SeminoleSO) 20 октября 2017 г.

​Возраст сексуального согласия наступает во Флориде с 18 лет.