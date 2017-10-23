В Японии бушует тайфун - есть первые жертвы и тысячи эвакуированных

Стихийное бедствие в Японии синоптики назвали - тайфун "Лан", в результате пять человек погибли и более 80 находятся в больницах

КИШИНЕВ, 23 окт — Sputnik. В Японии бушует тайфун "Лан", скорость ветра местами достигала 100 километров в час. Тайфун прошел через Токио, по северу острова Хонсю.

Стало известно, что пострадали 86 человек, пятеро числятся погибшими. В некоторых районах страны за последние 72 часа выпало 800 миллиметров осадков.

Более 81 тысячи жителей префектуры Фукусима экстренно эвакуируются.

Власти предписали местным жителям покинуть свои дома, укрыться в безопасных местах и не приближаться к водным объектам.

Тайфун уже принес разрушения в западных районах страны. Компания Toyota приостановила работы на нескольких сборочных предприятиях из-за непогоды.

Железнодорожное движение на некоторых участках нарушено. Авиакомпании Japan Airlines и All Nippon Airways отменили в общей сложности 350 рейсов в воскресенье и 170 в понедельник.