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Тайфун Лан обрушился на Японию

В Японии бушует тайфун - есть первые жертвы и тысячи эвакуированных

© REUTERS/ KYODO
Происшествия
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Стихийное бедствие в Японии синоптики назвали - тайфун "Лан", в результате пять человек погибли и более 80 находятся в больницах

КИШИНЕВ, 23 окт — Sputnik. В Японии бушует тайфун "Лан", скорость ветра местами достигала 100 километров в час. Тайфун прошел через Токио, по северу острова Хонсю.

Стало известно, что пострадали 86 человек, пятеро числятся погибшими. В некоторых районах страны за последние 72 часа выпало 800 миллиметров осадков.

Более 81 тысячи жителей префектуры Фукусима экстренно эвакуируются.

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© YouTube / Paul Marriott
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Власти предписали местным жителям покинуть свои дома, укрыться в безопасных местах и не приближаться к водным объектам.

Тайфун уже принес разрушения в западных районах страны. Компания Toyota приостановила работы на нескольких сборочных предприятиях из-за непогоды.

Железнодорожное движение на некоторых участках нарушено. Авиакомпании Japan Airlines и All Nippon Airways отменили в общей сложности 350 рейсов в воскресенье и 170 в понедельник.

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Теги:
эвакуация, жертвы, погибшие, Япония
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